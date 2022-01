Erster Todesfall einer an Corona erkrankten Schwangeren in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea ist der erste Todesfall einer mit dem Coronavirus infizierten Schwangeren gemeldet worden.Das gab die Behörde für Krankheitskontrolle und –prävention am Freitag bekannt.Bei der Frau sei in der 32. Schwangerschaftswoche eine Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt worden. Sie habe unter einer chronischen Krankheit gelitten, hieß es.Nach weiteren Angaben wurde bei ihr am 23. Dezember die Infektion bestätigt. Nach der Geburt eines Kindes am 28. Dezember wurde sie wegen verschlechterter Symptome stationär behandelt. Sie starb am 4. Januar.Laut der Behörde war die Frau ungeimpft. Der Übertagungsweg werde derzeit untersucht.Wie verlautete, sei das neugeborene Kind negativ auf Covid-19 getestet worden und zeige keine Symptome.