Lee enthüllt Wahlversprechen für nicht regulär Beschäftigte, Yoon verurteilt Impfpasssystem

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, sagte am Sonntag, dass er eine erweiterte Anwendung einer Maßnahme verfolgen werde, die mehr Zulagen für Zeitarbeitskräfte und unregelmäßig Beschäftigte zahlt als für regulär Beschäftigte.Die Maßnahme bezieht sich auf eine Politik, die Lee in seiner Zeit als Provinzgouverneur für nicht regulär Beschäftigte in der Provinz Gyeonggi eingeführt hatte.Lee sagte über ein soziales Netzwerk, dass er versuchen werde, die Maßnahme auf den privaten Sektor auszuweiten, um nicht regulär Beschäftigten zu helfen, die unter Arbeitsplatzunsicherheit und niedrigem Einkommen litten.Unterdessen kritisierte Yoon Suk Yeol von der größten Oppositionspartei Macht des Volkes scharf das Vorhaben der Regierung, ab Montag das Impfpasssystem bei großen Einzelhändlern und Kaufhäusern durchzusetzen.In einem Posting in einem sozialen Netzwerk am Sonntag forderte Yoon die Regierung auf, das System aufzugeben, und nannte es "unwissenschaftlich und irrational".Yoon kündigte außerdem eine Zusage an, den Prozess zur Überprüfung der Nutzeridentität bei Online-Spielen zu verbessern.