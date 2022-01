Führender US-Politiker erhofft von Kim Unterzeichnung der Erklärung zur Beendigung des Koreakrieges

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses sagte am Samstag, er hoffe, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un eine Erklärung unterzeichnen werde, die den Koreakrieg offiziell beendet.Der Kongressabgeordnete Gregory Meeks äußerte sich während einer Spendenaktion in New York City zu den festgefahrenen Atomverhandlungen mit Nordkorea.Die Äußerungen erregten Aufmerksamkeit, da er dadurch seine Unterstützung für das Streben Südkoreas nach der Erklärung zum Kriegsende zum Ausdruck brachte.Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses sagte Berichten zufolge, dass die Idee, eine Gelegenheit zu schaffen, den Krieg formell zu beenden und zur Wiedervereinigung der beiden Koreas zu führen, sehr wichtig sei.Meeks betonte die Bedeutung einer diplomatischen Lösung der Probleme der koreanischen Halbinsel und sagte, dass die relevanten Länder hinter den Kulissen Kontakte zur Denuklearisierung der Halbinsel aufnähmen.