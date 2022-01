Versammlung in Berlin anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Mittwochsdemonstration

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Mittwochsdemonstration für die Lösung der Frage der Sexsklaverei des japanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg in Südkorea hat auch in Berlin eine Versammlung stattgefunden.Die Bürgerorganisation Korea-Verband veranstaltete am Freitag (Ortszeit) vor der Friedensstatue zum Gedenken an die sogenannten Trostfrauen in Berlin-Moabit die Versammlung, zu der etwa 70 Personen kamen.Nataly Jung-hwa Han, Vorsitzende des Korea-Verbandes, wies darauf hin, dass die Mittwochsdemonstration in den letzten 30 Jahren fortgesetzt worden sei, ohne dass sie einmal ausfiel.Han betonte, man werde weiter gegen die Forderung des Bezirksamts Mitte kämpfen, die Friedensstatue um den September zu entfernen. Sie führte das derzeitige Bestehen der Statue darauf zurück, dass die Bürgergesellschaft stark gekämpft habe.Das Bezirksamt Mitte hatte in einem Schreiben an den Korea-Verband im vergangenen September den Beschluss mitgeteilt, eine Sondergenehmigung für den Erhalt der Friedensstatue in der Birkenstraße in Moabit um ein Jahr bis zum 28. September dieses Jahres zu verlängern.