Keine besondere Erwähnung des 38. Geburtstags von Kim Jong-un in Nordkoreas Medien

Photo : YONHAP News

In nordkoreanischen Staatsmedien ist der Geburtstag von Machthaber Kim Jong-un auch dieses Jahr nicht besonders erwähnt worden.Kim hatte am Samstag seinen 38. Geburtstag. In keinem Bericht von Staatsmedien wie der Nachrichtenagentur KCNA oder der Zeitung „Rodong Sinmun“ wurde jedoch sein Geburtstag zur Sprache gebracht.Eher wurde berichtet, dass in mehreren Landesteilen Versammlungen stattgefunden hätten, um die Entschlossenheit für die Umsetzung der Beschlüsse auf der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres zu bekräftigen.Nordkorea begeht den Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April und den des verstorbenen Machthabers Kim Jong-il am 16. Februar als Feiertage. Dagegen wird der Geburtstag von Kim Jong-un am 8. Januar nicht als solcher begangen und bleibt jedes Jahr unerwähnt.