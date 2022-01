Kimchi-Exporte erreichen Rekordhoch – erster Handelsüberschuss seit zwölf Jahren

Photo : Getty Images Bank

Südkoreas Kimchi-Exporte haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand von 159 Millionen Dollar erreicht.Das Landwirtschaftsministerium teilte am Sonntag mit, dass die Lieferungen von Kimchi ins Ausland in den letzten fünf Jahren im Jahresschnitt um 18 Prozent zugenommen hätten. Dank dieser Entwicklung sei letztes Jahr in der Handelsbilanz von Kimchi ein Überschuss von etwa 19 Millionen Dollar verzeichnet worden.Es ist das erste Mal seit 2009, dass beim Handel mit Kimchi ein Überschuss verbucht wurde.Nach weiteren Angaben stieg die Zahl der Abnehmerländer von Kimchi aus Südkorea von 61 im Jahr 2011 mittlerweile auf 89.