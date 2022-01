Südkorea bittet Kasachstan um schnelle Rückkehr einer Maschine von Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Die Regierung bemüht sich um eine schnelle Rückkehr der in Kasachstan festsitzenden südkoreanischen Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Flugzeugs.Wie verlautete, bitte das Außenministerium über diplomatische Kanäle die Zentralregierung Kasachstans darum, dass eine seit Tagen am Flughafen Almaty festsitzende Passagiermaschine von Asiana Airlines zügig starten kann.Der südkoreanische Botschafter in der Hauptstadt Nur-Sultan habe einen hohen Beamten des kasachischen Außenministeriums getroffen und um eine verfahrensmäßige Unterstützung für einen baldigen Start und die Rückkehr gebeten, hieß es.Laut ausländischen Medienberichten am Sonntag ist der von Demonstranten überfallene Flughafen Almaty nun wieder unter Kontrolle der dortigen Behörden. Der Flughafen sei jedoch noch nicht wieder geöffnet worden.Die Maschine von Asiana Airlines war am Mittwochabend am Flughafen Almaty eingetroffen. Sie konnte jedoch nicht zum Flughafen Incheon zurückkehren, weil der Flugbetrieb infolge der Besetzung durch Demonstranten ausgesetzt wurde.22 der 37 koreanischen Fahrgäste und Besatzungsmitglieder fuhren daraufhin nach Hause oder zu Bekannten, während sich 15 Menschen in ein Hotel in Sicherheit brachten.