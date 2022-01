139 koreanische Technologien und Produkte gewinnen Innovationspreise auf CES

Photo : YONHAP News

Auf der CES, der weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik, sind dieses Jahr so viele Technologien und Produkte aus Südkorea wie nie zuvor mit den CES-Innovationspreisen ausgezeichnet worden.Laut einem Bericht des Forschungsinstituts des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA) am Montag waren 139 von insgesamt 623 Preisträgern der CES Innovation Awards koreanische Technologien und Produkte. Ihr Anteil entspreche 22,3 Prozent.Damit wurde der bisherige Rekord von 101 Auszeichnungen, der 2020 und 2021 verzeichnet wurde, übertroffen. An der CES 2022, die letzte Woche in Las Vegas stattfand, nahmen 416 koreanische Unternehmen teil, so viele wie nie zuvor.Im Bereich Nachhaltigkeit stammen zehn von insgesamt 33 ausgezeichneten Technologien und Produkten, damit 30,3 Prozent, aus Südkorea. Auf dem Gebiet Gesundheit und Wohlbefinden waren 14 der 75 Preisträger koreanische Technologien und Produkte (18,7 Prozent).Bei Software und mobilen Apps gewannen koreanische Technologien und Produkte 16 von insgesamt 33 Preisen (48,5 Prozent).