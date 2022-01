Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten auf 786 gefallen – 3.007 Neuinfektionen

Photo : KBS News

Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea ist erstmals seit 34 Tagen in den 700er-Bereich gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag gibt es mit Stand 0 Uhr 786 kritisch Erkrankte. Die Zahl sank verglichen mit dem Vortag um 35.Innerhalb von 24 Stunden wurden 3.007 Neuansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt, damit 122 weniger als eine Woche zuvor.34 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Die Letalitätsrate liegt bei 0,91 Prozent.Etwa 16.000 Infizierte halten sich zu Hause auf. Es gibt keinen Patienten, der seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett wartet.47,6 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land sind belegt. In den für die Behandlung von Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern sind 43,8 Prozent der Betten belegt.