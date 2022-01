Kontrolle von Verstößen gegen Impfpasssystem wird ab heute verschärft

Photo : YONHAP News

Das Covid-19-Impfpasssystem gilt ab dem heutigen Montag auch für den Zutritt zu großräumigen Läden wie Hypermärkten.Jedoch wird eine einwöchige Übergangsfrist gewährt.Unterdessen ging die Übergangsfrist für andere Einrichtungen wie Restaurants und Cafés am Sonntag zu Ende. Ab heute droht bei einem Verstoß in Bezug auf die Gültigkeitsdauer des Impfpasses in solchen Einrichtungen ein Bußgeld oder eine Verwaltungsmaßnahme. Einem betroffenen Einrichtungsnutzer droht ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Won, dem Betreiber sowohl eine Buße als auch Maßnahmen wie eine vorläufige Schließung.Von etwa sechs Millionen Menschen, bei denen die Gültigkeitsdauer des Impfpasses heute zu Ende geht, haben 94 Prozent ihre dritte Impfung bekommen. Die restlichen 340.000 Menschen können ihren Impfpass nicht mehr nutzen, sollten sie noch vor dem Ablauf der Gültigkeitsdauer keine dritte Spritze bekommen.Unterdessen wird erwartet, dass eine Gerichtsentscheidung über einen Antrag auf die Aussetzung der Vollstreckung des Impfpasssystems möglicherweise schon diese Woche gefällt wird.Zuvor hatte ein Gericht das Impfpasssystem für private Bildungseinrichtungen wie Paukschulen vorübergehend außer Kraft gesetzt.