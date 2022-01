Eiskunstlauf: Cha Jun-hwan und Yoo Young starten bei Olympischen Winterspielen in Peking

Photo : YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan und Eiskunstläuferin Yoo Young haben sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking qualifiziert.Cha und Yoo gelangten am Sonntag bei der koreanischen Meisterschaft im Eiskunstlauf, die auch als zweite Auswahl der Nationalspieler für die Winterspiele in Peking diente, jeweils im Herren- und Damen-Einzel an die Spitze.Bei den anstehenden Olympischen Spielen werden Cha und Lee Si-hyeong im Einzellauf der Herren und Yoo und Kim Ye-lim im Einzellauf der Damen für Südkorea starten.