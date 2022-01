Musikvideo zu „Gangnam Style” erreicht 4,3 Milliarden Aufrufe auf YouTube

Photo : YONHAP News

„Gangnam Style“ des koreanischen Sängers und Rappers Psy genießt auch zehn Jahre nach der Veröffentlichung große Popularität.Das Musikvideo zu dem Song, der als Startpunkt des Booms der koreanischen Popmusik in der Welt gilt, erreichte einen neuen Rekord.Das Musikvideo zu „Gangnam Style“ im offiziellen YouTube-Kanal von Psy erreichte letzte Woche 4,3 Milliarden Klicks. Damit landete es auf Platz zehn in der Liste der meistaufgerufenen YouTube-Videos auf der Welt.Das Musikvideo erfreute sich seit der Veröffentlichung im Juli 2012 dank der witzigen Aufnahmen und der Choreografie großer Beliebtheit unter Menschen weltweit. Im Jahr 2014 übertraf die Aufrufzahl 2,1 Milliarden, die damalige Grenze des YouTube-Systems, was zu einer Umgestaltung des Systems führte.