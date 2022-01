Internationales Seoul plant Untersuchung zu Überresten von Zwangsarbeitern in Fukuoka

Die südkoreanische Regierung wird eine Untersuchung zu den Überresten koreanischer Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit durchführen, die in einer Kirche in der japanischen Präfektur Fukuoka untergebracht sind.



Die dem Innenministerium unterstellte Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung durch Japan teilte am Montag mit, dass sie im Dezember eine Ausschreibung veröffentlicht habe, um Organisationen für die Durchführung der Untersuchung anzuwerben.



In einer Einrichtung in der Kirche Kokura in Fukuoka befinden sich die Gebeine von 85 Koreanern, darunter Zwangsarbeitern. In der 1973 vom koreanischen Pastor Choi Chang-hwa gegründeten Kirche waren die Überreste von 157 Koreanern untergebracht, die von 72 Verstorbenen wurden mittlerweile den Hinterbliebenen übergeben.



Es wird die erste Untersuchung dieser Art durch die südkoreanische Regierung sein, nachdem 2012 ein zuständiger Regierungsausschuss aufgelöst worden war.



Bei der Untersuchung will Seoul neben der Feststellung des Einsatzes für die Zwangsarbeit auch die Hinterbliebenen fragen, ob sie sich eine Rückholung der Gebeine wünschen. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob aus diesem Anlass die seit 2010 ausgesetzten Bemühungen zur Rückführung von Überresten auf Regierungsebene wieder Früchte tragen werden.