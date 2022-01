„Butter“ von BTS führt koreanische Albumcharts für 2021 an

Photo : YONHAP News

„Butter“ von BTS ist laut den Gaon Album-Jahrescharts letztes Jahr das meistverkaufte Album in Südkorea gewesen.In den von der Korea Music Content Association betriebenen Gaon-Charts belegte „Butter“ mit 2,99 Millionen verkauften Exemplaren den Spitzenplatz. Damit steht die siebenköpfige Band das sechste Jahr in Folge an der Spitze der Album-Jahrescharts.In den Gaon Digital- und Streaming-Jahrescharts landete „Celebrity“ von IU auf dem Spitzenplatz.In den Download-Charts belegte Lim Young-woong mit „My Starry Love” und „Love Always Run Away“ den ersten und zweiten Platz.Eine Untersuchung zum Absatz der im Zeitraum von Januar 2011 bis November 2021 veröffentlichten Alben ergab, dass BTS ihre Alben insgesamt 32,78 Millionen Mal verkauft hat.