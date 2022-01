Südkoreas Militär bestreitet Nordkoreas Angaben zu Test einer Hyperschallrakete

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea am 5. Januar entgegen dessen Behauptung keine Hyperschallrakete, sondern eine normale ballistische Rakete abgefeuert.Das Militär meint, dass die Angaben Nordkoreas zu den Fähigkeiten der Rakete wie Reichweite und seitlicher Flugbewegungen übertrieben seien.Nordkorea veröffentlichte ein Bild des Starts einer angeblichen Hyperschallrakete. Das südkoreanische Militär geht davon aus, dass ihre Spitzengeschwindigkeit Mach 6, das Sechsfache der Schallgeschwindigkeit, betrage, die Flughöhe 50 Kilometer. Die Flugweite habe anders als die Behauptung Nordkoreas 700 Kilometer nicht erreicht.Der Gefechtskopfteil ist mit Flügeln ausgestattet, die zur Steuerung der Richtung dienen, damit die Genauigkeit einer ballistischen Rakete erhöht wird.Die Rakete ähnelt der ballistischen Rakete Hyunmoo-2, die das südkoreanische Militär 2017 entwickelte. Die Hyunmoo-2 verfügt über eine Spitzengeschwindigkeit von Mach 9.Aus diesem Grund geht das südkoreanische Militär nach Analysen davon aus, dass Nordkorea keine Hyperschallrakete, sondern eine ballistische Rakete mit besseren Technologien testete.Eine Hyperschallrakete soll mindestens zu zwei Dritteln während der Flugzeit gleiten, dabei soll die Geschwindigkeit nicht unter Mach 5 fallen. Jedoch sei die Geschwindigkeit der nordkoreanischen Rakete drastisch gesunken, nachdem Mach 6 erreicht worden sei, erläuterte das Militär.Zudem unterscheide sich die Rakete hinsichtlich der Gestalt und Flugspuren von Hyperschallraketen, die Russland und China eingesetzt hätten, hieß es.Das Militär teilte mit, dass die nordkoreanische Rakete mit gemeinsamen Ressourcen Südkoreas und der USA abgefangen werden könne. Die Hyunmoo-2 verfüge über bessere Leistungen, fügte es hinzu.Der UN-Sicherheitsrat will am heutigen Montag eine Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten, um den jüngsten Raketenstart Nordkoreas zu besprechen.