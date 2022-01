O Yeong-su gewinnt als erster koreanischer Schauspieler Golden Globe

Photo : YONHAP News

O Yeong-su hat als erster südkoreanischer Schauspieler einen Golden Globe gewonnen.Bei der 79. Verleihung der Golden Globe Awards am Sonntag (Ortszeit) wurde O für seine Rolle in der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ als bester Nebendarsteller im Fernsehen ausgezeichnet.Der 77-Jährige setzte sich gegen Kieran Culkin von „Succession“, Billy Crudup und Mark Duplass von „The Morning Show“ und Brett Goldstein von „Ted Lasso“ durch.O Yeong-su spielte in „Squid Game“ die Rolle von Oh Il-nam, einem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Überlebensspiel um ein Preisgeld in Höhe von 45,6 Milliarden Won (38 Millionen Dollar).