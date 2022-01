JCS: Nordkorea schießt unidentifiziertes Projektil ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat dem südkoreanischen Militär zufolge am Dienstag ein nicht identifiziertes Projektil ins Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) teilte dies gegen 7.30 Uhr in einer SMS an Reporter mit.Details wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Das Militär ist offenbar dabei, Reichweite und Flughöhe des als ballistische Rakete vermuteten Projektils zu analysieren.Der Start stellt die zweite Machtdemonstration Nordkoreas im neuen Jahr dar.Nordkorea hatte zuletzt am 5. Januar eine ballistische Rakete abgefeuert. Pjöngjang behauptet, dass es sich dabei um eine Hyperschallrakete handelte.