Kältewelle sucht Korea heim

Photo : YONHAP News

Eine Kältewelle hat Korea heimgesucht.Im Binnenland der zentralen Gebiete fiel das Quecksilber am Morgen auf etwa minus zehn Grad.Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen minus sechs und plus vier Grad liegen. An vielen Orten soll es fast zehn Grad kälter als gestern sein. In Seoul wird mit minus vier Grad gerechnet.In den Küstengebieten wird die gefühlte Temperatur infolge starken Windes noch tiefer liegen.Laut dem Wetteramt wird es am Mittwochmorgen noch kälter sein. Erst am Wochenende soll es wieder etwas wärmer werden.In den Berggebieten auf der Insel Jeju und auf Ulleung und Dokdo sollen bis Mittwochvormittag fünf bis 30 Zentimeter Schnee fallen. An der Westküste der südwestlichen Region Honam und an der Küste von Jeju werden ein bis fünf Zentimeter Schnee erwartet.