Gericht genehmigt Übernahme von SsangYong durch Edison Motors

Photo : YONHAP News

Der Elektroautohersteller Edison Motors hat die umkämpfte Automobilfirma SsangYong Motor offiziell für über 304 Milliarden Won übernommen.SsangYong sagte am Montag, dass es einen formellen Vertrag über eine Fusion mit einem von Edison Motors geführten Konsortium unterzeichnet habe.Dies geschah etwa 80 Tage, nachdem Edison am 20. Oktober der Vorzugsstatus in den Verhandlungen über den Erwerb des finanziell angeschlagenen Autoherstellers, der unter Zwangsverwaltung stand, zuerkannt wurde.Am Montagmorgen genehmigte das Insolvenzgericht von Seoul die Übernahme.Edison sagte, es ziele darauf ab, SsangYong in den nächsten zehn Jahren in einen auf Elektrofahrzeuge konzentrierten Autohersteller umzuwandeln.