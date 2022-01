Moon beginnt am Samstag 3-Länder-Reise im Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird Ende dieser Woche eine achttägige Rundreise durch drei Länder im Nahen Osten unternehmen.Seine Sprecherin Park Kyung-mee sagte am Montag, dass Moon vom 15. bis 22. Januar die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten besuchen wird.Am Sonntag wird Präsident Moon an einem Rundtischgespräch mit Geschäftsleuten aus beiden Ländern in Dubai teilnehmen.Er soll auch an einer Veranstaltung über den koreanischen Nationalfeiertag auf der Dubai Expo 2022 teilnehmen.Am Montag wird er sich mit Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi, zusammensetzen, um die bilateralen Beziehungen zu besprechen.In den folgenden zwei Tagen wird Moon in Saudi-Arabien sein, um Gespräche mit Kronprinz Mohammed bin Salman zu führen und an einem Wirtschaftsforum teilzunehmen.Anschließend wird er auf Einladung von Präsident Abdel Fattah Al-Sisi einen Staatsbesuch in Ägypten durchführen und über Zusammenarbeit bei nachhaltigem Wachstum sprechen.Park sagte, der Besuch von Moon werde dazu dienen, kooperative Beziehungen nicht nur in den traditionellen Bereichen Energie, Bau und Infrastruktur zu festigen, sondern auch in zukunftsträchtigen Sektoren wie öffentliche Gesundheit, Wissenschaft, Wasserstoff und Klima.