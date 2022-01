Vorverkauf von Bahntickets für Feiertage zum Mond-Neujahr startet

Photo : YONHAP News

Der Vorverkauf von Bahntickets für die Feiertage zum Mond-Neujahr ist am Dienstag gestartet.Der Bahnbetreiber Korail bietet drei Tage lang entsprechende Zugtickets online und per Telefon an.Heute können die hinsichtlich der Informatisierung gefährdeten Gruppen wie Senioren und Menschen mit Behinderung Tickets für alle Linien kaufen.Am Mittwoch sind Tickets für sieben Linien, darunter die Gyeongbu-Linie zwischen Seoul und Busan, erhältlich, am Donnerstag solche für acht andere Linien, einschließlich der Honam-Linie zwischen Daejeon und Mokpo.Zur Vorbeugung von Corona-Infektionen werden lediglich Fenstersitze zur Verfügung gestellt.Tickets sind auf der Webseite von Korail (www.letskorail.com) und per Telefon (1544-8545) erhältlich.