Pentagon: USA bewerten immer noch Details von Raketenstart Nordkoreas vom 5. Januar

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat angesichts der Behauptung Nordkoreas über den Test einer Hyperschallrakete am 5. Januar mitgeteilt, dass es noch Einzelheiten bewerte.Entsprechendes sagte der Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag (Ortszeit) vor der Presse.Es gebe keine Aktualisierungen zu einer Bewertung, antwortete er auf eine Frage nach der Einschätzung der USA zu Nordkoreas Angaben.Kirby fügte hinzu, dass die USA die gestartete Rakete als ballistische Rakete bezeichnet hätten. Der Start ballistischer Raketen verstoße gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Man fordere Nordkorea auf, diesen Verpflichtungen und dieser Verantwortung nachzukommen und nach Wegen zur Deeskalation zu suchen.Nordkorea hatte bekanntgegeben, dass es am 5. Januar eine Hyperschallrakete getestet habe. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hatte jedoch am Freitag die Einschätzung mitgeteilt, dass Nordkorea noch keine Technologie für Hyperschallflugkörper erlangt und eine normale ballistische Rakete abgefeuert habe. Diese Einschätzung beruht offenbar auf Besprechungen zwischen Südkorea und den USA.Die USA haben auch nach der Behauptung Nordkorea über den Start einer Hyperschallrakete weiter am Ausdruck „ballistische Rakete“ festgehalten.