USA, Japan und Europa verurteilen Nordkoreas Raketenstart, rufen zum Dialog auf

Die Vereinigten Staaten und fünf weitere Länder haben den Raketenstart Nordkoreas in der vergangenen Woche verurteilt und das Land aufgefordert, in einen Dialog über seine Denuklearisierung einzutreten.In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Länder am Montag mit, dass sie den Raketenstart einheitlich verurteilen.In der Erklärung der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagten die Länder, dass das fortgesetzte Streben Nordkoreas nach Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketenprogrammen eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit sei.Die sechs Länder sagten, ihr Ziel bliebe die vollständige, überprüfbare und irreversible Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und fügten hinzu, dass Nordkorea jetzt Dialog und Frieden anstelle seines rechtswidrigen und bedrohlichen Waffenprogramms wählen müsse.Die von den USA, Japan, Albanien, Frankreich, Irland und Großbritannien unterzeichnete Erklärung wurde kurz vor einer geschlossenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Erörterung der Angelegenheit veröffentlicht.