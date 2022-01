Tägliche Covid-19-Fälle den 5. Tag unter 4.000, kritische Fälle bei 780

Photo : KBS News

Die täglich neuen Covid-19-Fälle blieben am Dienstag den fünften Tag in Folge unter 4.000, die Anzahl der kritischen Fälle blieb für einen zweiten Tag im 700er-Bereich.Die koreanische Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass im Laufe des Montags 3.097 neue Fälle gemeldet wurden, was die Gesamtzahl der Fälle auf 670.483 erhöht.Die tägliche Fallzahl beträgt 92 mehr als am Vortag und 75 mehr als vor einer Woche, aber 767 weniger als vor zwei Wochen.Die Anzahl der schwerkranken Patienten ist um sechs auf 780 gesunken und blieb den achten Tag in Folge unter eintausend.Am Montag um 17 Uhr lag die Auslastung der Intensivstationen landesweit bei 44,9 Prozent, 2,7 Prozentpunkte weniger als am Vortag. Auch im Großraum Seoul sank der Wert auf 47,4 Prozent.43 weitere Menschen starben an dem Virus, was die Zahl der Todesopfer auf 6.114 erhöhte. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,91Prozent.Von den neuen Fällen waren 2.813 lokale Übertragungen, 284 wurden aus dem Ausland eingeschleppt.Die Anzahl der importierten Fälle stieg gegenüber dem Vortag um 45 und stellt angesichts der weltweiten Verbreitung der Omikron-Variante bisher den zweitgrößten Wert dar.