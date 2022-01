Ausfuhren steigen um 24,4 Prozent in ersten zehn Januartagen

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren Südkoreas haben in den ersten zehn Tagen des Januars um über 20 Prozent zugelegt.Nach vorläufigen Daten des koreanischen Zolldienstes am Dienstag belief sich das Exportvolumen im genannten Zeitraum auf 13,9 Milliarden Dollar. Das sind 24,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die durchschnittlichen täglichen Exporte stiegen um 14,8 Prozent auf 2,15 Milliarden Dollar, wobei die Zahl der Arbeitstage gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Tage zunahm.Die Lieferungen von Halbleitern und PKW stiegen jeweils um 23,3 und 26,2 Prozent. Die Exporte von Erdölprodukten legten um 135,3 Prozent zu, während bei drahtlosen Kommunikationsgeräten ein Rückgang von 51 Prozent verbucht wurde.Die Exporte nach China verbesserten sich um 22,6 Prozent, die in die USA legten um 35,1 Prozent zu.Die Einfuhren wuchsen im selben Zeitraum um 57,1 Prozent auf 18,9 Milliarden Dollar. In der Handelsbilanz wurde somit ein Defizit von 4,94 Milliarden Dollar verbucht.