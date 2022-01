Nationaler Sicherheitsrat äußert starkes Bedauern über Abschuss eines Projektils durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat am Dienstag starkes Bedauern darüber ausgedrückt, dass Nordkorea wieder ein Projektil abgefeuert hatte.Kurz nach dem Start einer mutmaßlichen ballistischen Rakete durch Nordkorea trat der ständige Ausschuss des NSC am Vormittag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, Won In-chul, beichtete den Komiteemitgliedern über die Situation und die Bereitschaft der Streitkräfte. Danach wurden die Sicherheitslage überprüft und Maßnahmen erörtert.Die Mitglieder analysierten Nordkorea Absichten hinter den nacheinander erfolgten Raketentests zu Anfang des Jahres. Sie drückten starkes Bedauern über den neuen Start aus, der zu einer Zeit erfolgte, in der die Stabilisierung der politischen Situation sehr wichtig ist.Sie beschlossen, in enger Kooperation zwischen Südkorea und den USA detaillierte technische Daten des Projektils präzise zu analysieren. Vereinbart wurde auch, die Entwicklungen in Nordkorea noch genauer zu verfolgen und zugleich nach erforderlichen Gegenmaßnahmen zu suchen.Die Mitglieder forderten außerdem Nordkorea auf, den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu entsprechen und für eine Wiederaufnahme von Gesprächen und Kooperation schnellstens positiv zu reagieren.