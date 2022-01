O Yeong-su gewinnt als erster koreanischer Schauspieler Golden Globe

Photo : YONHAP News

O Yeong-su hat für seine Rolle in „Squid Game“, ein globaler Hit, als erster südkoreanischer Schauspieler einen Golden Globe gewonnen.Bei den Golden Globe Awards, die als abgeschottet gegen nicht-englischsprachige Produktionen galten, wurde damit der Boom koreanischer Fernsehserien anerkannt.„Wir sind Gganbu (ein Team)“, sagt O in der Serie.Ein grausames Spiel, in dem man erst leben kann, wenn man andere sterben lässt. Dabei ist der von O dargestellte Großvater „Gganbu“, der die Hauptfigur nach seiner Pfeife tanzen lässt, eine rätselhafte Person, die Sympathie und Furcht gleichzeitig auslöst.Der 77 Jahre alte Schauspieler O Yeong-su hat perfekte schauspielerische Fähigkeiten gezeigt, mit denen eine Wanderung zwischen extremen Emotionen dargestellt wurde.Er wurde bei den Golden Globes als bester Darsteller im Fernsehen ausgezeichnet und gewann damit als erster südkoreanischer Schauspieler einen Golden Globe.Angesichts der Nachricht über seine Auszeichnung habe er zum ersten Mal im Leben zu sich selbst gesagt, „Du bist ein guter Kerl“, sagte O.Die Golden Globe Awards zählen mit den Academy Awards zu den beiden wichtigsten Filmpreisen in den USA. Jedoch sorgten die Golden Globes wegen ihres Konservatismus besonders gegenüber nicht-englischsprachigen Produktionen für Kritik.Weder „Parasite“ noch „Minari“ konnten jeweils 2020 und 2021 für den Golden Globe für den besten Film nominiert werden. Auch konnten Schauspieler aus beiden Streifen keine Nominierung erhalten. Jedoch wurde „Squid Game“ dieses Jahr für drei Kategorien nominiert: Beste Fernsehserie – Drama, Bester Hauptdarsteller und Bester Nebendarsteller in einer Fernsehserie – Drama.Diesbezüglich sagte Filmkritiker Jeon Chan-il, er glaube, dass die Golden Globes damit ein Signal gegeben hätten, dass sie sich nun endlich veränderten. Er betrachte dies als angemessenste Errungenschaft.O Yeong-su vebrachte die meiste Zeit seiner 55-jährigen Karriere als Schauspieler auf der Bühne. Er sagte in einem Interview mit KBS vor der Preisverleihung, dass die Zusage gegenüber dem Publikum Vorrang habe.Von der Stimmung her glaube er nicht, dass er (an der Preisverleihung) teilnehmen könne, sagte O. Er habe eine Aufführung, das sei ein Versprechen gegenüber dem Publikum. Er könne nicht verreisen.