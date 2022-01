Lee Jae-myung will Südkorea zu fünftgrößter Volkswirtschaft machen – Yoon Suk Yeol verspricht Elterngeld

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat das Ziel präsentiert, Südkorea zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt zu machen.Er wolle die Ära eines großen historischen Wandels, darunter die digitale Wende und die Corona-Pandemie, zur Gelegenheit für den Aufstieg Südkoreas zur fünftstärksten Volkswirtschaft machen, sagte Lee am Dienstag.Hierfür präsentierte der Kandidat seine Vision für eine neue Wirtschaft und betonte, dass ein großer Wandel in Wissenschaft und Technologie, Industrie, Bildung und im Land erforderlich sei. Er versprach, Reformen im öffentlichen Sektor und Finanzsektor durchzuführen und waghalsige Investitionen im Voraus zu tätigen, um diese große Wende zu unterstützen.Der Kandidat der Oppositionspartei Macht des Volks, Yoon Suk Yeol, gab in einer verlassenen Fabrik, die in eine Kulturanlage verwandelt wurde, seine Neujahrspressekonferenz.Yoon nannte die Corona-Pandemie, die Polarisierung und die Krise der Marktwirtschaft als Risiken, mit denen die koreanische Gesellschaft konfrontiert sei. Er kündigte an, für die Lösung solcher Probleme einen Ausschuss für ein Vorgehen nach der Corona-Pandemie zu gründen. Um die Selbstständigen zu entlasten, wolle er ein Programm für die Teilung der Miete durch Vermieter, Mieter und Staat jeweils zu einem Drittel einführen.Yoon stellte zudem die Einführung eines Elterngeldes in Aussicht, dass nach der Geburt eines Kindes ein Jahr lang eine Million Won (837 Dollar) im Monat gezahlt werde.Die Kandidatin der Gerechtigkeitspartei, Sim Sang-jung, traf sich mit Vertretern des Gewerkschaftsdachverbandes FKTU, um über die Politik zu sprechen. Sie plant auch ein Treffen mit Vertretern der Koreanischen Ärztekammer.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks wurde vom Koreanischen Journalistenverband zu einer Diskussion eingeladen.