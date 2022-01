Außenministerium: Rückkehr einer in Kasachstan festsitzenden Asiana-Maschine übermorgen angestrebt

Photo : YONHAP News

Eine infolge blutiger Unruhen in Kasachstan festsitzende Maschine der koreanischen Fluggesellschaft Asiana Airlines wird voraussichtlich am Donnerstag nach Südkorea zurückkehren.Ein Beamter des Außenminsteriums teilte mit, dass Asiana Airlines vorläufig anstrebe, dass die Maschine am Donnerstag um 12 Uhr (Ortszeit) vom Flughafen Almaty starten könne.Der Termin könne sich jedoch abhängig von den dortigen Verhältnissen ändern, hieß es zugleich.Das Ressort werde nötige konsularische Hilfe anbieten, damit die südkoreanischen Staatsbürger mit dem Flug von Asiana sicher zurückkehren könnten, fügte der Beamte hinzu.Die Passagiermaschine von Asiana Airlines war am 5. Januar am Flughafen Almaty eingetroffen. Sie sitzt aufgrund des Notstands in dem Land am Flughafen fest.Die diplomatische Vertretung Südkoreas hatte die koreanischen Passagiere und Besatzungsmitglieder in ein nahe liegendes Hotel in Sicherheit gebracht. Derzeit halten sich sieben Fluggäste und acht Besatzungsmitglieder in dem Hotel auf.