JCS: Nordkorea feuert ballistische Rakete mit Spitzengeschwindigkeit von etwa Mach 10 ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat detektiert, dass Nordkorea heute gegen 7.27 Uhr von der Provinz Jagang aus ein als ballistische Rakete vermutetes Projektil ins Ostmeer abfeuerte.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) mit. Das Projektil sei mindestens 700 Kilometer weit geflogen und habe eine maximale Höhe von etwa 60 Kilometern erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit betrage um Mach 10. Man gehe davon aus, dass das Projektil fortgeschrittener sei als die am 5. Januar gestartete ballistische Rakete, hieß es.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA nehmen derzeit eine präzise Analyse von technischen Daten und Eigenschaften des Projektils vor.Der JCS sagte, dass das südkoreanische Militär in enger Kooperation mit den USA in Vorbereitung auf eventuelle weitere Starts die damit verbundenen Entwicklungen genau überwache und die Bereitschaft aufrechterhalte. Das Militär sei in der Lage, das Projektil zu detektieren und abzufangen und stärke sein Reaktionssystem kontinuierlich.Der JCS betonte zudem, dass die nacheinander erfolgten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea ein eindeutiger Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats seien. Dies stelle eine schwerwiegende Bedrohung sowohl für die koreanische Halbinsel als auch für den globalen Frieden und die Sicherheit dar und diene nicht dem Abbau militärischer Spannungen. Daher fordere man, solche Starts sofort zu stoppen.Der heutige Start erfolgte sechs Tage, nachdem das Land am 5. Januar von der Provinz Jagang aus eine ballistische Rakete ins Ostmeer abgefeuert hatte. Der neue Start erfolgte zudem an dem Tag, als der UN-Sicherheitsrat hinter verschlossenen Türen über den letzten Raketenstart Nordkoreas diskutierte.Die UN-Botschafter der USA, Japans und einiger europäischer Länder hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung den Raketenstart Nordkoreas in der letzten Woche verurteilt und das Land aufgefordert, sich auf Gespräche für seine Denuklearisierung einzulassen.Die südkoreanische Regierung teilte mit, dass sie die Besorgnis über die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea teile.Nordkorea hatte behauptet, dass es am 5. Januar eine Hyperschallrakete abgefeuert habe. Das südkoreanische Militär ging jedoch von einer ballistischen Rakete aus.Nordkorea hatte auf einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres die Absicht betont, sich auch im neuen Jahr für die Stärkung der Verteidgungskraft einzusetzen.