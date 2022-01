Ministerpräsident spricht ausgeflogenen Afghanen Unterstützung zu

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat Evakuierte aus Afghanistan getroffen und ihnen Unterstützung der Regierung zugesagt.Kim besuchte am Dienstag die Akademie der Küstenwache Koreas in Yeosu in der Provinz Süd-Jeolla, wo die im letzten August von der südkoreanischen Regierung von Kabul ausgeflogenen afghanischen Ortskräfte und Helfer sowie ihre Angehörigen bleiben.Kim traf sich mit sechs Afghanen, die in einem Lernprogramm für die koreanische Sprache und Kultur eine gute Leistung zeigten. Er gratulierte ihnen dazu und versprach, dass die Regierung vielseitige Unterstützung anbieten werde, damit die Afghanen in der koreanischen Gesellschaft reibungslos auf eigenen Füßen stehen könnten.Die 390 ausgeflogenen Afghanen, die als „Personen mit besonderen Verdiensten“ bezeichnet werden, lernen dort Koreanisch und werden auch über Kenntnisse des Alltagslebens sowie der koreanischen Kultur, Gesetze und Bräuche informiert.Sie werden bis Februar in der Akademie leben und sich danach abhängig von Beruf und Schule in verschiedenen Regionen ansiedeln.