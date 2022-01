Anhaltende Corona-Depression, höchstes Risiko bei 30- bis 39-Jährigen

Photo : KBS News

Fast jeder fünfte Koreaner war in den letzten Monaten des Jahres 2020 inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie von Depressionen bedroht.Ein am Dienstag vorgestellter Bericht des Gesundheitsministeriums über die psychische Gesundheit der Menschen ergab, dass im vierten Quartal 18,9 Prozent der Befragten zur Risikogruppe gehörten.Die Zahl ist gegenüber dem ersten Quartal, als ein Rekordhoch von 22,8 Prozent erreicht wurde, um fast vier Prozent gesunken, gegenüber dem dritten Quartal jedoch um 0,4 Prozent gestiegen.Das Ministerium stellte fest, dass sich die psychische Gesundheit nicht verbessert habe, da die anhaltende Pandemie eine längere soziale Distanzierung erforderte.Nach Altersklassen hatten Menschen in ihren Dreißigern das höchste Risiko für Depressionen mit 27,8 Prozent, doppelt so viele wie Menschen in ihren Sechzigern.Frauen in dieser Altersgruppe hatten mit etwa 33 Prozent das höchste Depressionsrisiko, bei über 22 Prozent der Männer in den Dreißigern wurden Selbstmordgedanken festgestellt.