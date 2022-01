Nordkorea meldet erfolgreichen Start einer Hyperschallrakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat behauptet, eine weitere Hyperschallrakete am Dienstag gestartet zu haben.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass Machthaber Kim Jong-un den Teststart durch die Akademie für Verteidigungswissenschaft am Vortag beaufsichtigt habe. Der Test sei erfolgreich gewesen.Laut dem Bericht bewertete Kim die Leistungen von Wissenschaftlern, Technikern und Beamten auf dem Gebiet Raketenforschung hoch. Er habe die Notwendigkeit betont, die strategische Militärkraft Nordkoreas weiter zu stärken und die Modernisierung der Armee voranzutreiben.Der gestrige Start war Nordkoreas dritter gemeldeter Test einer Hyperschallrakete, nach einem am 28. September letzten Jahres und einem weiteren am 5. Januar. Kim war bei den ersten Starts nicht anwesend.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas hatte zwar Zweifel an Pjöngjangs Behauptung über den Start einer Hyperschallrakete in der vergangenen Woche geäußert. Der JCS teilte jedoch am Dienstag die Einschätzung mit, dass die Rakete vom Dienstag mit einer Spitzengeschwindigkeit von Mach 10 geflogen sei, was sie zu einer Hyperschallrakete machen würde.Die KCNA behauptete, dass der Hyperschall-Gleitflugkörper vom Dienstag nach einem 600 Kilometer langen Gleitflug (glide jump flight) und dann einem 240 Kilometer langen „Trudelmanöver“ (corkscrew maneuvering) ein 1.000 Kilometer entferntes Ziel „präzise getroffen“ habe.Die Nachrichtenagentur fügte hinzu, dass der Teststart dafür gedacht gewesen sei, die allgemeinen technischen Daten des entwickelten Hyperschall-Waffensystems zu überprüfen.Machthaber Kim hatte laut KCNA vor dem Test betont, man müsse in historischen Projekten zur außergewöhnlichen Stärkung der Kriegsabschreckung des Landes weiterhin gute Ergebnisse erzielen.