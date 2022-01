Erwerbstätigenzahl steigt 2021 um 369.000 – Kräftigster Zuwachs seit sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen hat im vergangenen Jahr so kräftig zugenommen wie seit sieben Jahren nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamts am Mittwoch waren im Dezember 27,29 Millionen Menschen berufstätig, 773.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde den zehnten Monat in Folge ein Anstieg verbucht, es ist der stärkste Zuwachs seit Februar 2014.Letztes Jahr waren insgesamt 27,27 Millionen Menschen erwerbstätig. Die Anzahl stieg verglichen mit einem Jahr zuvor um 369.000, was dem stärksten Anstieg seit sieben Jahren entspricht.Die Beschäftigungsquote verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 60,5 Prozent.Die Behörde erläuterte, dass sich die Beschäftigungserholung letztes Jahr aufgrund eines Basiseffekts nach einem pandemiebedingten starken Rückgang der Beschäftigtenzahl im Jahr 2020, des Exportaufschwungs und der digitalen Wende fortgesetzt habe.