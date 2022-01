Photo : YONHAP News

462.000 weitere Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer treffen am Mittwochvormittag in Südkorea ein.Das teilte die staatliche Impf-Taskforce mit. Es handele sich um Dosen, die die Regierung über einen Vertrag mit dem Unternehmen besorgt habe.Dies stellt die zweite Lieferung von Pfizer-Impfstoffdosen in diesem Jahr dar. Zuvor waren am 6. Januar 462.000 Dosen geliefert worden.Laut Taskforce hat sich die Regierung insgesamt 150,44 Millionen Impfdosen für dieses Jahr gesichert.