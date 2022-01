6 Arbeiter bleiben nach Einsturz von Wohnhausmauern in Gwangju vermisst

Photo : KBS News

Sechs Bauarbeiter werden nach dem Einsturz der Außenwände eines im Bau befindlichen Wohnhochhauses in Gwangju am Dienstag vermisst.Nach Angaben von Polizei und Katastrophenschutzbehörden in der südwestlichen Stadt am Dienstag ereignete sich der Einsturz gegen 15.46 Uhr auf der Baustelle des Hyundai IPark-Komplexes in Hwajeong-dong.Insgesamt 394 Arbeiter waren vor Ort. Drei Arbeiter wurden am Boden aus den Trümmern des 39-stöckigen Gebäudes gerettet.Sechs weitere, die vermutlich im 28. bis 31. Stock arbeiteten, bleiben vermisst. Außerdem wurden rund 10 Fahrzeuge unter den Trümmern begraben.Die Suche nach den vermissten Arbeitern werde fortgesetzt, wenn das Gebiet als sicher eingestuft wird.Beim Betonieren auf dem Dach bröckelten die Außenwände des 23. bis 34. Obergeschosses.Die Polizei geht davon aus, dass eine Bandenform und ein Turmkran nicht richtig funktionierten und den Einsturz verursachten.Bauherr des Komplexes ist die HDC Hyundai Development Company, die auch für den Bau eines weiteren Gebäudes verantwortlich war, das vor einem Jahr in Gwangju einstürzte und neun Menschen tötete.