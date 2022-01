Südkorea und Indien nehmen im Februar Verhandlungen zur Verbesserung von Freihandelsabkommen CEPA wieder auf

Photo : YONHAP News

Die seit zweieinhalb Jahren unterbrochenen Verhandlungen zur Verbesserung des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (CEPA) zwischen Südkorea und Indien werden im Februar wieder aufgenommen.Darauf hätten sich Handelsminister Yeo Han-koo und der indische Handels- und Industrieminister Piyushi Goyal bei ihrem Gespräch am Dienstag in Neu-Delhi verständigt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.Das CEPA zwischen beiden Staaten trat im Januar 2010 in Kraft. Beide Staaten verhandelten seit 2015 über die Aktualisierung des Abkommens. Die Verhandlungen sind jedoch vor allem aufgrund der Corona-Pandemie seit Juni 2019 ausgesetzt.Beide Minister teilten die Ansicht, dass die Verhandlungen zur Verbesserung des CEPA für die Stärkung der Lieferketten zwischen beiden Staaten inmitten der Pandemie nötig seien. Vereinbart wurde, offizielle Verhandlungen im kommenden Monat abzuhalten.