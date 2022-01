Südkorea will bis 2027 neue Bahnverbindung zwischen südlichen Städten fertigstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will ein Bahnprojekt im südlichen Binnenland durchführen, mit dem die Fahrt von Seoul zur südlichen Stadt Geoje auf unter drei Stunden reduziert werden kann.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr kündigte an, den Rahmenplan für das Bahnprojekt im südlichen Binnenland zum 13. Januar festzulegen und im Amtsblatt bekanntzumachen.Im Rahmen des Projekts soll eine eingleisige Eisenbahn auf einer 177,9 Kilometer langen Strecke zwischen Gimcheon und Geoje gebaut werden. Hierfür werden 4,8 Billionen Won (vier Milliarden Dollar) aus der Staatskasse eingesetzt. Ziel ist es, dass die Bahn 2027 in Betrieb gesetzt wird.Das Ministerium erwartet, dass die geplante Bahn zur Ankurbelung der regionalen Wirtschaft, besonders des Tourismus an der Südküste, führen und durch Zuzug von Menschen und Erholung der regionalen Industrie zum Abbau der Kluft zwischen dieser Region und der Hauptstadtregion beitragen könnte.