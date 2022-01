WFP leistete Nordkorea zuletzt im März 2021 Nahrungsmittelhilfe

Photo : YONHAP News

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen hat nach eigenen Angaben seit der letzten Lieferung im März letzten Jahres Nordkorea keine Nahrungsmittelhilfe mehr leisten können.In einem Bericht des WFP steht, dass die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea bisher ausgesetzt sei, nachdem die Organisation im Zeitraum von Januar bis März 2021 4.970 Tonnen Rohkost und 891,5 Tonnen angereicherte Lebensmittel zur Verfügung gestellt habe.Darin werden die Grenzschließung und das Verbot von Reisen zwischen Regionen in Nordkorea zur Eindämmung von Covid-19 als größtes Hindernis für die Lieferung von Hilfsgütern ins Land angeführt.Der Leiter der WFP-Büros in Pjöngjang hatte im März vergangenen Jahres als letzter dort verbleibender internationaler Mitarbeiter von UN-Organisationen das Land verlassen.Die von Januar bis März 2021 bereitgestellten Nahrungsmittel seien an knapp 567.000 Einwohner in Nordkorea verteilt worden, hieß es.