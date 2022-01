4.388 neue Covid-19-Fälle am Mittwoch, Fälle aus dem Ausland auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Inmitten der Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante auf der ganzen Welt meldeten die Gesundheitsbehörden Südkoreas am Mittwoch die bisher größte Anzahl von täglichen Covid-19-Fällen aus dem Ausland.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte mit, dass im Laufe des Dienstags 4.388 neue Infektionsfälle gemeldet wurden, wodurch die Gesamtzahl auf 674.868 anstieg.Das sind fast 1.300 Fälle mehr als am Dienstag, hauptsächlich aufgrund weniger Tests am Wochenende, aber im Vergleich zu einer Woche zuvor sind es über 50 Fälle weniger. Im Vergleich zu zwei Wochen vorher ist die Zahl um mehr als tausend Fälle gesunken.Von den neuesten Fällen waren 4.007 lokale Übertragungen, während die Anzahl der Infektionen bei Einreisenden aus dem Ausland mit 381 ein Rekordhoch erreichte.Es ist erst das zweite Mal seit Beginn der Pandemie, dass der Wert bei Einreisenden 300 überstieg. Der bisherige Rekordwert von 309 wurde am 22. Juli letzten Jahres aufgrund eines Clusters auf einem südkoreanischen Zerstörer auf einer Anti-Piraterie-Mission vor der Küste Afrikas verzeichnet.Mit 252 Fällen kamen etwa zwei Drittel der jüngsten Infektionsfälle unter den Einreisenden aus Amerika.Inzwischen ist die Anzahl der schwerkranken Patienten um 31 auf 749 gesunken und bleibt den dritten Tag in Folge unter 800.Am Dienstag um 17 Uhr lag die Auslastung der Intensivstationen für Covid-19-Patienten landesweit bei 41,4 Prozent, 3,5 Prozentpunkte weniger als am Vortag.42 weitere Menschen starben an dem Virus, was die Zahl der Todesopfer auf 6.166 erhöhte. Die Sterblichkeitsrate bleibt unverändert bei 0,91 Prozent.