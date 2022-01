Gesamter Börsenwert der 100 größten Unternehmen steigt stark auf 2.128 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Das Gesamtvolumen der Marktkapitalisierung der 100 größten Unternehmen in Südkorea hat dieses Jahr stark zugenommen.Nach Angaben des Korea CXO Institute am Mittwoch beläuft sich der gesamte Börsenwert der 100 wertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung mit Stand 3. Januar auf 2.128 Billionen Won (1,78 Billionen Dollar). Der Wert wuchs gegenüber dem Januar letzten Jahres um 10,8 Prozent.Die Zahl der Unternehmen, deren Marktkapitalisierung eine Billion Won (840 Millionen Dollar) übertrifft, stieg von 234 im letzten Jahr um 54 auf 288 in diesem Jahr.Spitzenreiter ist Samsung Electronics mit einem Börsenwert von 469,2 Billionen Won. Dahinter folgen SK Hynix mit 93,5 Billionen Won, Naver mit 61,7 Billionen Won, Samsung Biologics mit 60,3 Billionen Won und Kakao mit 51 Billionen Won. Auf Platz sechs bis zehn landeten Hyundai Motor, Samsung SDI, LG Chem, Kia Motors und KakaoBank.