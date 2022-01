Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando wird gemäß den verschärften Corona-Maßnahmen die Touren zum innerkoreanischen Waffenstillstandsort Panmunjom ab dem 18. Januar aussetzen.Das UN-Kommando gab in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt, in enger Konsultation mit dem Vereinigungsministerium beschlossen zu haben, die Touren in die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) zu stoppen.Sobald sich die Situation verbessert habe, wolle man die Touren wieder aufnehmen, hieß es.