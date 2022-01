Lee will Ausfuhren auf eine Billion Dollar steigern – Yoon verspricht Schutz für Spielteilnehmer

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat Wahlversprechen für eine Industriewende präsentiert.Im Mittelpunkt steht, durch eine intensive Förderung der zehn wichtigsten Zukunftsindustrien das Exportvolumen Südkoreas binnen der fünfjährigen Amtszeit auf eine Billion Dollar zu steigern. Als die zehn Industrien führte Lee unter anderem Halbleiter, Sekundärbatterie, Roboter und Raumfahrt an.Er versprach, in diesen Bereichen durch Dachfonds Finanzmittel und Arbeitskräfte waghalsig einzusetzen und die Regulierungen zu verbessern. Die wichtigen Branchen im verarbeitenden Gewerbe wie Auto- und Schiffbau werde man durch die digitale Wende unterstützen und große Mittelständler durch die Förderung der Stoff-, Teile- und Ausrüstungsindustrie.Der Kandidat der Oppositionspartei Macht des Volks, Yoon Suk Yeol, legte Wahlversprechen für die Entwicklung der Spieleindustrie vor, die den Schutz der Rechte der Spielteilnehmer vorsehen.Er sagte zu, Spieleunternehmen dazu zu verpflichten, Informationen über stochastische Items vollständig freizugeben. Spieleunternehmen hätten solche Informationen zurückgehalten oder die Wahrscheinlichkeit manipuliert, um auf diese Weise ernorme Erträge zu erhalten, betonte Yoon.Angesichts vieler Betrugsfälle mit kleinen Summen in Bezug auf Spiele stellte er auch in Aussicht, bei zuständigen Institutionen wie der Nationalen Polizeibehörde Organe zu gründen, die sich mit Online-Betrug mit kleinen Summen befassen würden.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei betonte die Notwendgkeit, in einer kohlenstoffneutralen Ära die Wirtschaft grundlegend zu transformieren. Sie versprach intensive Investitionen in erneuerbare Energiequellen.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks unterstrich, dass man sich von einer Politik von Lagern und Ideologien befreien und zur Politik von Wissenschaft und praktischem Nutzen schreiten müsse, um einen Wechsel des Zeitalters zu ermöglichen.