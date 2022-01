Blinken: USA werden alle Mittel gegen Nordkoreas Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme einsetzen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat die Bereitschaft der USA betont, gegen Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen Nordkoreas vorzugehen.Mit Verweis auf die zuvor vom US-Finanzministerium bekannt gemachten Sanktionen gegen Nordkorea sagte Blinken in einer Erklärung am Mittwoch (Ortzseit), diese Bestimmungen drückten die ernsthafte und anhaltende Besorgnis der USA über die fortgesetzten Proliferationsaktivitäten Nordkoreas und diejenigen, die sie unterstützten, aus.Die Vereinigten Staaten würden jedes geeignete Mittel einsetzen, um gegen Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen vorzugehen, die eine ernsthafte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellten und das globale Nichtverbreitungsregime untergrüben, betonte Blinken.Zugleich hieß es, die USA würden weiter nach Dialog und Diplomatie gegenüber Nordkorea streben und forderten Nordkorea auf, sich an Verhandlungen zu beteiligen.Blinken forderte auch, dass alle UN-Mitglieder die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea vollständig umsetzen.