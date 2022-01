USA setzen sechs Nordkoreaner verbunden mit Raketenstarts auf Saktionsliste

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat nach den jüngsten Raketenstarts Nordkoreas Sanktionen gegen das Land verhängt.Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums teilte am Mittwoch mit, dass es sechs nordkoreanische Staatsbürger, einen Russen und eine russische Organisation, die in Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen verwickelt seien, auf die Sanktionsliste gesetzt habe.Mit dem Beschluss wurden mehreren Nordkoreanern, die bei der Akademie für Nationale Verteidigungswissenschaft Nordkoreas arbeiten, Sanktionen auferlegt. Sie seien für die Beschaffung von Gütern für die Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme Nordkoreas im russischen Wladiwostok sowie in den chinesischen Städten Dalian und Shenyang verantwortlich, hieß es.Wer auf der Sanktionsliste des US-Finanzministerium steht, dessen Vermögen in den USA werden eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden verboten.Die USA glauben, dass die nordkoreanische Akademie für Nationale Verteidigungswissenschaft über eine Organisation für die Unterstützung der Programme zur Verteidigungsforschung und -entwicklung verfüge. Die Akademie war im August 2010 in die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums aufgenommen worden.