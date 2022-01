Präsidialamt: Moons Teilnahme bei Olympischen Spielen wird nicht erwogen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt erwägt keine Teilnahme Präsident Moon Jae-ins bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar.Das sagte ein hoher Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch gegenüber Reportern. Man überprüfe anhand von Gepflogenheiten, eine angemessene Delegation entsenden zu können, hieß es.Er betonte zugleich, die Regierung hoffe, dass die Olympischen Winterspiele in Peking zum Frieden und Wohlstand in Nordostasien und der Welt sowie zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea beitragen würden.Die Äußerung deutet darauf hin, dass Moons Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele unwahrscheinlich werde. Das Präsidialamt hatte bisher in Bezug auf Moons eventuelle Teilnahme die Position mitgeteilt, dass man nicht vorab urteilen könne.Der Beamte drückte außerdem starkes Bedauern über Nordkoreas nacheinander erfolgte Raketenstarts in letzter Zeit aus. Zugleich betonte er, dass nötige Maßnahmen ergriffen würden, damit sich die innerkoreanischen Beziehungen nicht anspannen und die Bürger nicht beunruhigt sein würden.