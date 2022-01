Studie: Südkorea ist bei öffentlicher Integrität Spitzenreiter in Asien

Photo : YONHAP News

Südkorea kontrolliert laut einer Studie unter den asiatischen Ländern die Korruption am wirksamsten.Laut dessen Kommission für Anti-Korruption und Bürgerrechte ergab dies die Bewertung des Index der öffentlichen Integrität (IPI) 2021 durch das Europäische Forschungszentrum für Korruptionsbekämpfung und Staatsaufbau (ERCAS).Südkorea landete mit 8,09 Punkten auf Platz 18 unter den 114 untersuchten Ländern und zeigte damit das beste Ergebnis unter den asiatischen Staaten.Bei der ersten Ermittlung im Jahr 2015 hatte Südkorea mit 8,04 Punkten den 23. Platz belegt. Das Land hatte 2017 auf Platz 24 rangiert und 2019 auf Platz 20. Letztes Jahr konnte Südkorea mit Platz 18 die bisher höchste Platzierung erreichen.Japan folgte auf Platz 22, Malaysia auf Platz 40. Thailand lag an 41. Stelle, und die Philippinen an 52. Stelle.Das in Berlin ansässige ERCAS ermittelt mit Unterstützung der Europäischen Union seit 2015 alle zwei Jahre den Index of Public Integrity, und zwar anhand von Kategorien wie Unabhängigkeit der Justiz und Bürgerbeteiligung sowie Pressefreiheit.