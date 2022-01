Quelle: Südkorea und USA erwägen Verschiebung gemeinsamer Militärübung auf April

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA erwägen aufgrund der für März vorgesehenen südkoreanischen Präsidentschaftswahl, ihre jeden März abgehaltene gemeinsame Militärübung auf April zu verschieben.Laut einer militärischen Quelle am Donnerstag diskutieren beide Seiten darüber, die Übung nicht im März, sondern erst im April abzuhalten.Beide Staaten haben jeden März und August große angelegte gemeinsame Übungen durchgeführt, um in Vorbereitung auf eventuelle Provokationen Nordkoreas die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft unter die Lupe zu nehmen.Eine Quelle, die namentlich nicht benannt werden wollte, sagte Yonhap News, dass aufgrund der Präsidentschaftswahl am 9. März und der Corona-Pandemie über die Möglichkeit einer Verschiebung der Frühjahrsübung diskutiert worden sei.Letztes Jahr hatten beide Länder vom 8. bis 18. März und vom 16. bis 26. August gemeinsame Stabsrahmenübungen abgehalten.