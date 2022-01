Informationssystem für alte koreanische Bücher und Dokumente neu gestaltet

Photo : KBS News

Die Koreanische Nationalbibliothek hat ihr Informationssystem für alte koreanische Bücher und Dokumente im In- und Ausland neu gestaltet.Das verbesserte Informationssystem für alte und seltene koreanische Sammlungen (KORCIS, www.nl.go.kr/korcis/) sei ab 11. Januar verfügbar, hieß es.Beim KORCIS handelt es sich um den einzigen Gesamtkatalog alter koreanischer Schriftstücke in Südkorea. Zur Verfügung stehen über 470.000 Daten über alte Werke, die in 132 Institutionen in Südkorea und im Ausland aufbewahrt sind, darunter Standort, Bibliografie, Originaltext und Erläuterung.Mit der Umgestaltung wurde die Suchfunktion anhand von chinesischen Buchstaben verbessert. Informationen über Urtexte werden probeweise bereitgestellt.Die Nationalbibliothek will dieses Jahr auch ein Projekt zum Wiederaufbau bibliografischer Daten durchführen, um die Zahl solcher Daten zu verdreifachen und dadurch eine einfachere Suche zu ermöglichen.