Anti-Corona-Pille Paxlovid wird ab heute Patienten verabreicht

Photo : YONHAP News

​Das oral einzunehmende Medikament gegen Covid-19 von Pfizer, Paxlovid, wird ab heute Patienten verabreicht.Zum Einsatz kommen Pillen zur Behandlung von 21.000 Patienten, die als erste Lieferung in Südkorea eingetroffen waren. Die Regierung hatte Lieferverträge für Paxlovid für 762.000 Personen unterzeichnet.Nach der Ankunft am Flughafen Incheon am Donnerstag wurden die antiviralen Tabletten in ein Logistikzentrum in Ochang in der Provinz Nord-Chungcheong transportiert und am frühen Freitagmorgen an verschiedene Orte im Land weiter befördert.Die Regierung will die erste Lieferung für Patienten in hohem Alter oder Immungeschwächte einsetzen, bei denen ein hohes Risiko eines schweren Verlaufs binnen fünf Tagen nach dem Auftreten von Symptomen besteht und die sich zu Hause oder in einem Behandlungszentrum für leicht Erkrankte auskurieren.Die Seuchenkontrollbehörde betonte, es werde dabei keine Diskriminierung abhängig vom Impfstatus geben.Nach Behördenangaben werden bis Ende Januar weitere Tabletten für 10.000 Personen ausgeliefert. Danach würden schrittweise Lieferungen erfolgen.